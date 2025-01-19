Экс-тренер «Спартака» Каррера: европейские клубы не могут не следить за РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об интересе европейских клубов к футболистам, играющих в Российской Премьер-Лиге.

«Европейские клубы раз в несколько лет покупают игроков, которые играют или ранее играли в России. Они не могут не следить за РПЛ, потому что там регулярно появляются очень талантливые игроки», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 18 сыгранных туров. Второе место занимает «Зенит», также набрав 39 очков. Замыкает лидирующую тройку «Спартак», на счету которого 37 очков. В зоне вылета располагаются «Ахмат» (13) и «Оренбург» (8).