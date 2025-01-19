Тренер «Реала» Анчелотти — о Мбаппе: лучший центральный нападающий в мире

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча 20-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025 с «Лас-Пальмасом» (4:1) высказался о нападающем «сливочных» Килиане Мбаппе. Форвард отметился дублем в этой встрече.

«Он лучший центральный форвард мира. Раньше были сомнения по поводу того, куда его лучше ставить, в центр или на фланг. Он прекрасный нападающий, который очень хорош в центральной зоне, даже лучше, чем на фланге», — приводит слова Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 160 млн.

Турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет «Реал», у которого 46 очков. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Вальядолидом».