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Тренер «Реала» Анчелотти — о Мбаппе: лучший центральный нападающий в мире

Тренер «Реала» Анчелотти — о Мбаппе: лучший центральный нападающий в мире
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча 20-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025 с «Лас-Пальмасом» (4:1) высказался о нападающем «сливочных» Килиане Мбаппе. Форвард отметился дублем в этой встрече.

Испания — Примера . 20-й тур
19 января 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Силва – 1'     1:1 Мбаппе – 18'     2:1 Диас – 33'     3:1 Мбаппе – 36'     4:1 Родриго – 57'    
Удаления: нет / Рамирес – 64'

«Он лучший центральный форвард мира. Раньше были сомнения по поводу того, куда его лучше ставить, в центр или на фланг. Он прекрасный нападающий, который очень хорош в центральной зоне, даже лучше, чем на фланге», — приводит слова Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 160 млн.

Турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет «Реал», у которого 46 очков. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Вальядолидом».

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