Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение от «Брайтона»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о поражении в матче 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Брайтоном» (1:3). Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

«Очень разочаровывающий день для нас. Это не то выступление, которого мы хотели. Для меня не имеет значения, дома или на выезде: поражение для «Манчестер Юнайтед» — это всегда плохо. У нас их уже слишком много в этом сезоне.

Не думаю, что им было комфортно. Но нам снова не хватило смелости и веры в то, что результат будет на нашей стороне. Мы сделали это против «Саутгемптона» за восемь или десять минут до конца, мы должны были сделать это сегодня, по крайней мере, поверить немного больше, иметь немного больше храбрости и не уставать от ответственности.

Неужели такие результаты будут и дальше? Не может быть. Я понимаю взгляд со стороны. Но мы не можем спокойно думать, что это нормально. Потому что это не так. Я здесь не для того, чтобы проигрывать матчи и быть в том положении, в котором мы сейчас находимся. Но я знаю, что никто в этой раздевалке не хочет, а если кто-то хочет, то он не может быть здесь.

Для меня это не имеет значения. Это ещё одна потеря для нас. Неважно, сколько раз они выигрывали у нас. Я помню, как в прошлом они не выиграли здесь ни одной игры. Это ничего не изменит. Главное, что изменится для нас, — это то, что мы не взяли сегодня три очка. Поздравляю их, они провели хорошую игру и заслуженно победили», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.