Экс-тренер «Динамо» Новиков: в «Спартак» меня никто никогда не позовёт, меня там не будет

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков, ранее возглавлявший московское «Динамо», ответил на вопрос, хотел бы он снова стать главным тренером бело-голубых.

— Каждый тренер хочет работать в топ-клубе, будь это «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» или ещё какой-то другой клуб. Стараюсь двигаться вперёд и хочу работать в топ-клубе. Только время покажет, что это будет за команда.

— Если «Спартак» вас пригласит на пост главного тренера, пойдёте?

— Это исключение из правил. Туда меня никто никогда не позовёт и меня там не будет. С юных лет это принципиальный соперник, которого я всегда уважаю. Это та команда, с которой всегда принято соревноваться, но не работать там, — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Новиков трудился в системе московского «Динамо» с 2007 года по 2020 год. За это время специалист успел поработать тренером в академии клуба, в молодёжной команде, в «Динамо-2» во Второй лиге, а также был наставником основной команды.

После 21 сыгранного матча Первой лиги сезона-2024/2025 «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков.