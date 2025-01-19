Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Динамо» Новиков: в «Спартак» меня никто никогда не позовёт, меня там не будет

Экс-тренер «Динамо» Новиков: в «Спартак» меня никто никогда не позовёт, меня там не будет
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков, ранее возглавлявший московское «Динамо», ответил на вопрос, хотел бы он снова стать главным тренером бело-голубых.

— Каждый тренер хочет работать в топ-клубе, будь это «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» или ещё какой-то другой клуб. Стараюсь двигаться вперёд и хочу работать в топ-клубе. Только время покажет, что это будет за команда.

— Если «Спартак» вас пригласит на пост главного тренера, пойдёте?
— Это исключение из правил. Туда меня никто никогда не позовёт и меня там не будет. С юных лет это принципиальный соперник, которого я всегда уважаю. Это та команда, с которой всегда принято соревноваться, но не работать там, — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Новиков трудился в системе московского «Динамо» с 2007 года по 2020 год. За это время специалист успел поработать тренером в академии клуба, в молодёжной команде, в «Динамо-2» во Второй лиге, а также был наставником основной команды.

После 21 сыгранного матча Первой лиги сезона-2024/2025 «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков.

Материалы по теме
Новиков: Захаряну не надо возвращаться в «Динамо», он справится с конкуренцией в Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android