Президент Медиалиги: Юсупов — это звезда, ему было бы комфортно в команде Литвина

Президент Медиалиги Николай Осипов предположил, в каком клубе его лиги было бы комфортно бывшему полузащитнику «Зенита», «Сочи» и московского «Динамо» Артуру Юсупову, объявившему о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.

— Юсупов — это звезда, настоящий чемпион. В Медиалиге сейчас работает Вадим Гаранин, и Артур мог поработать под его руководством в «Сочи». Юсупову вполне комфортно может быть в команде Михаила Литвина. Там играют Андрей Семёнов и другие опытные ребята. Главное Мише не прозевать момент, ведь Юсупов пока без предложений. Конечно, если Артур сам этого захочет. Юсупов — большая звезда, в хорошей форме.

— Для Медиалиги Артур Юсупов — топовая звезда?

— На Кубке в Абу-Даби мы увидим трансфер, не в обиду Артуру, более масштабный в одну из команд Лиги. Юсупов входит в топ-5 звёзд, которые могли бы присоединиться к командам Медиалиги этой зимой, — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».

Больше всего игр в своей карьере Юсупов провёл в составе «Динамо», в системе которого он находился с 2009 по 2015 год и с 2019 по 2020 год. За бело-голубых полузащитник сыграл 147 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 14 результативными передачами.