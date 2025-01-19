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Флорентино Перес переизбран на пост президента мадридского «Реала»

Флорентино Перес переизбран на пост президента мадридского «Реала»
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Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес переизбран на седьмой срок в качестве президента «сливочных». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Действующий президент мадридского «Реала» продолжит занимать свой пост до 2029 года. Флорентино Перес был единственным кандидатом, баллотировавшимся на эту должность.

Испанский предприниматель в сфере строительного бизнеса и спортивный функционер занимал пост президента «белых» с 2000 по 2006 год и был избран снова в 2009 году.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Реал», у которого 46 очков. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Вальядолидом».

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