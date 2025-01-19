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Лионель Месси ответил на вопрос о клубном чемпионате мира 2025 года

Лионель Месси ответил на вопрос о клубном чемпионате мира 2025 года
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Форвард клуба МЛС «Интер Майами» Лионель Месси высказался о клубном чемпионате мира 2025 года. Турнир пройдёт с июня по июль 2025 года. «Интер Майами» сыграет в одной группе с португальским «Порту», бразильским «Палмейрасом», египетским «Аль-Ахли».

«Возможная встреча с «Бока Хуниорс» или «Ривер Плейт»? Сначала нам предстоит пройти долгий путь, впереди ещё много игр, нужно сосредоточиться на ближайших соперниках. Перед нами стоят серьёзные задачи на групповом этапе — вот о чём мы сейчас должны думать», — приводит слова Месси Inter Miami News Hub в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Месси сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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