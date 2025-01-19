Никита Медведев: кто поймёт, как важна дисциплина в 20-21 год, тот проведёт топ-карьеру

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев, ранее выступавший в составе «Локомотива», рассказал о важности дисциплины и питания на примере экс-капитана железнодорожников Игоря Денисова.

«Игорь безумно хотел золота и показывал это весь сезон. В том числе дисциплиной. Кто поймёт, насколько она важна, в 20-21 год, тот проведёт топ-карьеру. Я поражался, как Игорь работал, как восстанавливался, даже как ел. Мы сидели рядом в столовой в Баковке — помню, Денисов сидел, нарезал спагетти, посыпанные сыром. И всё.

Он взял и убрал алкоголь. У всех есть свои увлечения, слабости — легко вам будет от них отказаться? Помню, Карпин нас спрашивал: «Сможете отказаться от мучного или сладкого, если будете знать, что благодаря этому выиграете РПЛ?» Все закивали: «Да, конечно». Отвечает: «Ага, конечно. Посмотрю я на вас завтра, как будете держаться», — приводит слова Медведева Sport24.

40-летний Игорь Денисов стал тренером академии московского «Торпедо» минувшей зимой. Он завершил игровую карьеру в 2019 году. Денисов ыступал за санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», а также за московские «Динамо» и «Локомотив». В составе «Зенита» Денисов стал трёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012), обладателем Кубка России (2009/2010), двукратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011), обладателем Кубка УЕФА (2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008). С «Локомотивом» он стал чемпионом России (2017/2018) и двукратным обладателем Кубка России (2016/2017, 2018/2019).