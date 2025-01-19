Аморим — о Рашфорде: не буду выпускать игрока, которого не считаю подходящим для команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения «Брайтону» (1:3) в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги прокомментировал ситуацию с отсутствием крайнего нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда в составе.
«Это его выбор [не играть]. Сейчас Рашфорда здесь нет, и в последних проигранных нами матчах его тоже не было. Не хочу его как-то в этом обвинять. Вне зависимости от ситуации я не собираюсь выпускать игрока, которого не считаю подходящим для команды», — приводит слова Аморима Goal.
В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.
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