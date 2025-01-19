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Аморим — о Рашфорде: не буду выпускать игрока, которого не считаю подходящим для команды

Аморим — о Рашфорде: не буду выпускать игрока, которого не считаю подходящим для команды
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения «Брайтону» (1:3) в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги прокомментировал ситуацию с отсутствием крайнего нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда в составе.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Минте – 5'     1:1 Фернандеш – 23'     1:2 Митома – 60'     1:3 Рюттер – 76'    

«Это его выбор [не играть]. Сейчас Рашфорда здесь нет, и в последних проигранных нами матчах его тоже не было. Не хочу его как-то в этом обвинять. Вне зависимости от ситуации я не собираюсь выпускать игрока, которого не считаю подходящим для команды», — приводит слова Аморима Goal.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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