Неймар близок к возвращению в «Сантос» — Diario Do Peixe

Левый вингер саудовского «Аль-Хиляля» Неймар, вероятнее всего, вернётся в бразильский «Сантос». Об этом сообщает Diario Do Peixe.

По информации источника, бразильский клуб договорился об аренде 32-летнего Неймара на шесть месяцев — к этому времени истечёт срок его контракта с «Аль-Хилялем». Решающей оказалась позиция Неймара, который захотел перейти в родной клуб, несмотря на интерес со стороны команды МЛС «Чикаго Файр». О сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

Напомним, Неймар выступал за «Сантос» до 2013 года, после чего перешёл в каталонскую «Барселону».

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.