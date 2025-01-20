Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола оценил вероятность продления контракта с Де Брёйне

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил вероятность продления контракта с 33-летним полузащитником Кевином Де Брёйне, который заканчивается летом 2025 года.

«Конечно, это может произойти. Кевин находится в лучшей физической форме. Он это знает, говорит, что чувствует себя лучше. Он много боролся в течение пяти лет и приложил усилия в этом сезоне, играя, когда он был не на высоте. Нет такого футболиста в этом возрасте, даже моложе, который не мог бы играть без проблем. Но с некоторыми трудностями справиться сложнее, чем с другими. Кевин много боролся и проявил невероятную трудовую этику. Я видел, насколько хорошо он работал, чтобы вернуться и стать лучшим. И, конечно, обладая тем особенным качеством, которое не имеет аналогов в мире», — приводит слова Гвардиолы Goal.