«Интер» уверенно обыграл «Эмполи» в матче 21-го тура Серии А

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались миланский «Интер» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Первый гол в матче был забит на 55-й минуте. Отличился капитан «Интера» Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Николо Бареллы. На 79-й минуте защитник хозяев поля Дензел Думфрис удвоил преимущество своей команды. На 84-й минуте форвард «Эмполи» Себастьяно Эспозито отыграл один мяч. На 89-й минуте форвард «Интера» Маркус Тюрам забил третий мяч в ворота гостей.

После этой победы в активе «Интера» стало 47 очков. «Нерадзурри» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Эмполи» с 20 очками находится на 14-й строчке.