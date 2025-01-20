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«Лучший матч в сезоне». Фоден прокомментировал разгромную победу «Ман Сити» над «Ипсвичем»

«Лучший матч в сезоне». Фоден прокомментировал разгромную победу «Ман Сити» над «Ипсвичем»
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Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал разгромную победу над «Ипсвич Таун» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги (6:0). Игрок отметился дублем.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 6
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Фоден – 27'     0:2 Ковачич – 30'     0:3 Фоден – 42'     0:4 Доку – 49'     0:5 Холанд – 57'     0:6 Макэйти – 69'    

«Я считаю, что это был наш лучший матч в нынешнем сезоне во всех аспектах. Мы сохраняли владение мячом в важные моменты. Мы также хорошо защищались. Это определённо одна из лучших игр в текущем году.

Мы сейчас в хорошей форме и лучше взаимодействуем на поле. Когда забиваем, не торопимся и не стремимся забить следующий гол, мы сохраняем владение мячом.

Приятное чувство от того, что я снова забиваю мячи, улыбаюсь и наслаждаюсь футболом. В последнее время я оформил несколько голов и хочу продолжать в том же духе.

Никогда не знаешь, что может случиться. Наша цель на данный момент — остаться в первой четвёрке», — приводит слова Фодена официальный сайт «Манчестер Сити».

После 22 сыгранных матчей «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, заработав 38 очков.

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