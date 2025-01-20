«Лучший матч в сезоне». Фоден прокомментировал разгромную победу «Ман Сити» над «Ипсвичем»

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал разгромную победу над «Ипсвич Таун» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги (6:0). Игрок отметился дублем.

«Я считаю, что это был наш лучший матч в нынешнем сезоне во всех аспектах. Мы сохраняли владение мячом в важные моменты. Мы также хорошо защищались. Это определённо одна из лучших игр в текущем году.

Мы сейчас в хорошей форме и лучше взаимодействуем на поле. Когда забиваем, не торопимся и не стремимся забить следующий гол, мы сохраняем владение мячом.

Приятное чувство от того, что я снова забиваю мячи, улыбаюсь и наслаждаюсь футболом. В последнее время я оформил несколько голов и хочу продолжать в том же духе.

Никогда не знаешь, что может случиться. Наша цель на данный момент — остаться в первой четвёрке», — приводит слова Фодена официальный сайт «Манчестер Сити».

После 22 сыгранных матчей «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, заработав 38 очков.