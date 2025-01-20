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«Аморим, уходи». Магнус Карлсен — о результатах «Манчестер Юнайтед»

«Аморим, уходи». Магнус Карлсен — о результатах «Манчестер Юнайтед»
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен недоволен выступлением «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Минте – 5'     1:1 Фернандеш – 23'     1:2 Митома – 60'     1:3 Рюттер – 76'    

«Аморим, уходи», — написал Карлсен на своей странице в социальных сетях.

В воскресенье, 19 января, «красные» проиграли «Брайтону» в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:3. После 22 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 26 очков. В следующем туре подопечные Рубена Аморима сыграют с «Фулхэмом». Матч состоится 26 января, начало — в 22:00 мск.

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