«Аморим, уходи». Магнус Карлсен — о результатах «Манчестер Юнайтед»

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен недоволен выступлением «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима.

«Аморим, уходи», — написал Карлсен на своей странице в социальных сетях.

В воскресенье, 19 января, «красные» проиграли «Брайтону» в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:3. После 22 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 26 очков. В следующем туре подопечные Рубена Аморима сыграют с «Фулхэмом». Матч состоится 26 января, начало — в 22:00 мск.