«Марсель» и «Страсбург» сыграли вничью в матче 18-го тура Лиги 1
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Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Марсель» и «Страсбург». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи. Итоговый счёт — 1:1.
Франция — Лига 1 . 18-й тур
19 января 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 1
Страсбург
Страсбург
0:1 Эмега – 23' 1:1 Гринвуд – 68'
Счёт на 23-й минуте открыл нападающий гостей Эмануэль Эмега с передачи Андрея Сантоса. На 68-й минуте Мэйсон Гринвуд реализовал пенальти и сравнял счёт во встрече.
После 18 сыгранных матчей «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 37 очков. «Страсбург» после аналогичного количества игр находится на 10-м месте, набрав 24 очка.
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