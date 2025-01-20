«Марсель» и «Страсбург» сыграли вничью в матче 18-го тура Лиги 1

Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Марсель» и «Страсбург». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи. Итоговый счёт — 1:1.

Счёт на 23-й минуте открыл нападающий гостей Эмануэль Эмега с передачи Андрея Сантоса. На 68-й минуте Мэйсон Гринвуд реализовал пенальти и сравнял счёт во встрече.

После 18 сыгранных матчей «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 37 очков. «Страсбург» после аналогичного количества игр находится на 10-м месте, набрав 24 очка.