Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» и «Страсбург» сыграли вничью в матче 18-го тура Лиги 1

«Марсель» и «Страсбург» сыграли вничью в матче 18-го тура Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Марсель» и «Страсбург». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи. Итоговый счёт — 1:1.

Франция — Лига 1 . 18-й тур
19 января 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 1
Страсбург
Страсбург
0:1 Эмега – 23'     1:1 Гринвуд – 68'    

Счёт на 23-й минуте открыл нападающий гостей Эмануэль Эмега с передачи Андрея Сантоса. На 68-й минуте Мэйсон Гринвуд реализовал пенальти и сравнял счёт во встрече.

После 18 сыгранных матчей «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 37 очков. «Страсбург» после аналогичного количества игр находится на 10-м месте, набрав 24 очка.

Материалы по теме
«Гавр» без Кузяева сыграл вничью с «Реймсом» в матче 18-го тура Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android