Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и поднялась с последнего места таблицы Ла Лиги

«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и поднялась с последнего места таблицы Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 20-й тур
19 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Дуро – 26'    

Единственный гол в матче был забит на 26-й минуте встречи. Отличился нападающий «Валенсии» Уго Дуро.

Напомним, что в составе «Реала Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, однако он пропускал встречу из-за травмы.

После этой победы в активе «Валенсии» стало 16 очков. Команда поднялась на предпоследнее, 19-е место. «Реал Сосьедад» 28 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата.

Материалы по теме
Официально
«Валенсия» арендовала игрока «Борнмута» Ааронса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android