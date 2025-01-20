«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и поднялась с последнего места таблицы Ла Лиги
Поделиться
Завершился матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.
Испания — Примера . 20-й тур
19 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Дуро – 26'
Единственный гол в матче был забит на 26-й минуте встречи. Отличился нападающий «Валенсии» Уго Дуро.
Напомним, что в составе «Реала Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, однако он пропускал встречу из-за травмы.
После этой победы в активе «Валенсии» стало 16 очков. Команда поднялась на предпоследнее, 19-е место. «Реал Сосьедад» 28 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 января 2025
-
02:05
-
01:52
-
01:39
-
01:15
-
00:57
-
00:49
-
00:43
-
00:39
-
00:30
-
00:29
-
00:15
-
00:12
- 19 января 2025
-
23:53
-
23:42
-
23:35
-
23:16
-
23:13
-
23:06
-
22:40
-
22:32
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
21:56
-
21:56
-
21:54
-
21:52
-
21:47
-
21:28
-
21:27
-
21:23
-
21:18
-
21:09
-
21:01
-
20:56