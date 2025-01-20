«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и поднялась с последнего места таблицы Ла Лиги

Завершился матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 26-й минуте встречи. Отличился нападающий «Валенсии» Уго Дуро.

Напомним, что в составе «Реала Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, однако он пропускал встречу из-за травмы.

После этой победы в активе «Валенсии» стало 16 очков. Команда поднялась на предпоследнее, 19-е место. «Реал Сосьедад» 28 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата.