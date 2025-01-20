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Результаты матчей чемпионата Франции 19 января

Результаты матчей чемпионата Франции 19 января
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В воскресенье, 19 января, прошли четыре встречи 18-го тура французской Лиги 1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Результаты матчей чемпионата Франции 19 января:

«Сент-Этьен» — «Нант» — 1:1;
«Анже» — «Осер» — 2:0;
«Реймс» — «Гавр» — 1:1;
«Марсель» — «Страсбург» — 1:1.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Подопечные испанского специалиста Луиса Энрике записали в свой актив 46 очков. На втором месте находится «Марсель», на счету которого 37 очков. Замыкает лидирующую тройку «Лилль», набрав 32 очка. В топ-5 также входят «Монако» (31) и «Ницца» (30).

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