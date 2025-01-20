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Результаты матчей чемпионата Италии 19 января

Результаты матчей чемпионата Италии 19 января
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19 января прошли матчи 21-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Италии, 21-й тур, результаты матчей 19 января

«Интер» — «Эмполи» — 3:1
«Верона» — «Лацио» — 0:3
«Парма» — «Венеция» — 1:1
«Кальяри» — «Лечче» — 4:1
«Фиорентина» — «Торино» — 1:1

На данный момент «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 50 очков. На втором месте располагается «Интер», записав в свой актив 47 очков. Замыкает тройку лидеров «Аталанта», набрав 43 очка. В топ-5 входят «Лацио» и «Ювентус», на счету которых 39 и 37 очков соответственно.

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