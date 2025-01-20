«Ботафого» закрыл сделку с «Зенитом» по трансферу Артура – Фабрицио Романо

«Ботафого» закрыл сделку с «Зенитом» по трансферу бразильского полузащитника Артура, сообщает журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

Сообщается, сумма трансфера составила € 10 млн, а также 20% от следующей продажи футболиста.

Напомним, Артур перешёл в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года за € 15 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл 19 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в «Зенит» должен перейти вингер «Ботафого» Луис Энрике. Стоимость трансфера может составить € 30 млн + € 2 млн бонусами.

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