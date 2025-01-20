Вчера, 19 января, завершились четыре матча испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 в рамках 20-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 19 января:

«Сельта» — «Атлетик» — 1:2;

«Реал» — «Лас-Пальмас» — 4:1;

«Осасуна» — «Райо Вальекано» — 1:1;

«Валенсия» — «Реал Сосьедад» — 1:0.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 46 очков. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 44 балла. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 39 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 39 и 30 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Эспаньол» (19), «Валенсия» (16) и «Вальядолид» (15).