Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не может подписать Мбаппе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему «горожане» не могут подписать нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

«Звёздные нападающие не придут к нам, чтобы подменять Холанда. Нам нужно найти молодого игрока, который согласится на эту роль, или такого футболиста, как Бобб, Макэйти, Фоден. Возможно, без Эрлинга мы будем играть иначе – с «ложной девяткой», с забеганиями из глубины. Мы найдём решение. Но мы не можем пойти и купить, например, Мбаппе», — приводит слова Гвардиолы BeanymanSports в соцсетях.

После 22 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «ПСЖ» в рамках общего этапа Лиги чемпионов, встреча состоится 22 января.

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Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: