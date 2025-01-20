Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антонио Конте высказался о лидерстве «Наполи» в Серии А

Антонио Конте высказался о лидерстве «Наполи» в Серии А
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о лидерстве неаполитанской команды в турнирной таблице Серии А.

«Думаю, если бы у нас было больше времени, мы бы выступали ещё лучше. Хочу подчеркнуть, что команда научилась справляться с трудностями. При этом у нас есть проблемы как в плане травм, так и на трансферном рынке. Эти ситуации подкосили бы любого, но мы по-прежнему держимся.

Мы не жалуемся, продолжаем работать, и я всегда говорю, что в моём распоряжении игроки, готовые упорно трудиться. Прогресс каждого в отдельности позволяет нам расти как команде", — приводит слова Конте Football Italia.

После 21 сыгранного матча «Наполи» занимает первое место в чемпионате Италии, заработав 50 очков.

Материалы по теме
Конте — о замене Хвичи Кварацхелии: лучшие футболисты «Наполи» уже покинули команду

Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти украденный руль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android