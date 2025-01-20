Антонио Конте высказался о лидерстве «Наполи» в Серии А

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о лидерстве неаполитанской команды в турнирной таблице Серии А.

«Думаю, если бы у нас было больше времени, мы бы выступали ещё лучше. Хочу подчеркнуть, что команда научилась справляться с трудностями. При этом у нас есть проблемы как в плане травм, так и на трансферном рынке. Эти ситуации подкосили бы любого, но мы по-прежнему держимся.

Мы не жалуемся, продолжаем работать, и я всегда говорю, что в моём распоряжении игроки, готовые упорно трудиться. Прогресс каждого в отдельности позволяет нам расти как команде", — приводит слова Конте Football Italia.

После 21 сыгранного матча «Наполи» занимает первое место в чемпионате Италии, заработав 50 очков.

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