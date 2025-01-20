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«Могу играть так, как хочу». Мбаппе рассказал, насколько он освоился в «Реале»

«Могу играть так, как хочу». Мбаппе рассказал, насколько он освоился в «Реале»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своей адаптации в стане «сливочных».

«Я очень счастлив, потому что теперь я адаптировался к команде. Сейчас я могу играть так, как хочу», — приводит слова Мбаппе Marca.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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