Кержаков ― о голах Дзюбы: я спокойно ушёл и не продлевал карьеру ради каких-то рекордов

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о желании форварда Артёма Дзюбы получить вызов в национальную команду, чтобы побить рекорд по голам.

— Как вы воспринимаете всю шумиху вокруг Дзюбы и ваших рекордов по голам за сборную и вообще в России?

— Очень спокойно. Мне казалось, что он давно их побил. Я спокойно отношусь к рекордам в командных видах спорта. Для меня это заслуга не только того, кто забивает. Когда я начинал играть, не мог подумать, что столько голов забью. И за каждый гол я благодарен партнёрам. У меня карьера сложилась так, что я спокойно ушёл тогда, когда захотел, и я не продлевал её ради каких-то рекордов. Но здорово, что Артём к этому стремится, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Кержаков и Дзюба делят звание самых результативных игроков в истории национальной команды России, каждый из них забил по 30 голов. Александр завершил карьеру, а Артём перестал получать вызовы в сборную с тех пор, как её возглавил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Полное интервью с Александром Кержаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Артём Дзюба провёл тренировку по боксу с Роем Джонсом