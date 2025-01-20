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Хосеп Гвардиола отреагировал на слова Златана Ибрагимовича о Кайле Уокере

Хосеп Гвардиола отреагировал на слова Златана Ибрагимовича о Кайле Уокере
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал заявление экс-нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича о защитнике «горожан» Кайле Уокере.

«Ибрагимович сказал, что ему нравится Уокер? Что ж, если так сказал Златан… Хорошо. Кайл способен играть где угодно», – приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее в СМИ появлялись сведения о желании английского футболиста досрочно расторгнуть контракт с «Манчестер Сити», рассчитанный до 2026 года, и перейти в «Милан» бесплатно.

Уокер выступает в составе «горожан» с 2017 года. За этот период он принял участие в 319 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 23 результативными передачами.

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