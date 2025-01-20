Александр Кержаков рассказал о стажировках в «Интере» и «Севилье»

Бывший тренер «Кайрата», «Пари НН» и «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал о стажировках в Европе.

— Вы много стажировались в Европе. Были «Интер», «Севилья» и другие. Кто и что удивило больше всего?

— Больше времени я провёл в «Интере», когда там работал Лучано Спаллетти — это было в 2018 году. Провёл полноценный микроцикл. А весной 2024-го с «Интером» получился рваный временной промежуток, потому что пришлось уехать на переговоры с «Кайратом». Когда был Лучано — был разгар сезона. А весной на момент моей стажировки и «Интер», и «Севилья» не имели больших задач. «Севилья» ни за что не боролась, а «Интер» уже оформил чемпионство. Они не соглашались на стажировку, когда был разгар сезона.

Запомнилась одна история в «Севилье» перед матчем с «Вильярреалом». Команда целенаправленно готовилась к прессингу в момент удара от ворот у соперника. То есть они выстраивались и перемещались так, чтобы загнать игроков «Вильярреала». И этому посвятили целую тренировку. Но в первые 10 минут матча всё разбилось — и план поменялся после трёх ошибок, — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Последним клубом, который возглавлял Кержаков, был «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года.

Полное интервью с Александром Кержаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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