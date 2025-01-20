Лионель Месси ответил, примет ли участие на чемпионате мира — 2026

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о своём возможном участии на чемпионате мира 2026 года.

«ЧМ-2026? Год только начинается, я начинаю его с большим желанием и воодушевлением. Надеюсь, что буду хорошо себя чувствовать и смогу хорошо провести предсезонку, чтобы быть в наилучшей форме к официальным матчам», — приводит слова Месси TN.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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