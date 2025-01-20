Билялетдинов дал оценку игре Дзюбы в нынешнем сезоне

Бывший игрок московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил выступления нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я не удивлён, что Дзюба до сих пор может приносить и приносит пользу на уровне РПЛ. Всё-таки он очень квалифицированный игрок. Конечно, уже не в лучших годах и кондициях, но его опыт помогает полезно выступать за «Акрон», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

В нынешнем сезоне Артём Дзюба сыграл за тольяттинский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.