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Билялетдинов дал оценку игре Дзюбы в нынешнем сезоне

Билялетдинов дал оценку игре Дзюбы в нынешнем сезоне
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Бывший игрок московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил выступления нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я не удивлён, что Дзюба до сих пор может приносить и приносит пользу на уровне РПЛ. Всё-таки он очень квалифицированный игрок. Конечно, уже не в лучших годах и кондициях, но его опыт помогает полезно выступать за «Акрон», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

В нынешнем сезоне Артём Дзюба сыграл за тольяттинский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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