Александр Кержаков рассказал, какие книги и песни взял бы с собой на необитаемый остров

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков ответил на вопрос, какие книги и песни взял бы с собой на необитаемый остров.

— Если бы вас отправили на необитаемый остров и сказали взять с собой пять любых песен, что это были бы за песни?

— Пять песен — это слишком мало. Если их слушать подряд, может надоесть. Мы точно возьмём что-то из Queen. Возьмём песню Pink Floyd — Wish You Were Here. Песни Аллы Пугачёвой обязательно. Также возьмём что-то из Ленинграда для поднятия настроения.

— А из книг?

— «Цветы для Элджернона» — для меня номер один. Сборник рассказов Зощенко — это классика комедии, актуально и сегодня. Ещё мне очень понравились рассказы Шукшина — написано простым языком и легко воспринимается.

Чтобы загрузиться и убивать время, нужно брать «Войну и мир» Толстого (смеётся). Или «Братья Карамазовы»: я начинал читать, но осилил только половину книги — очень тяжело написано. Можно взять стихи Пушкина для лёгкости, — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

