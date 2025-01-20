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Александр Кержаков: на дистанции «Зенит» Спаллетти обыграл бы нынешний

Александр Кержаков: на дистанции «Зенит» Спаллетти обыграл бы нынешний
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Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков выразил мнение, что на дистанции «Зенит» итальянского наставника Лучано Спаллетти обыграл бы нынешний.

— Вы говорили, что сильнейший «Зенит» был при Спаллетти в 2010-м и 2011-м. С каким бы счётом тот «Зенит» выиграл у нынешнего? И выиграл бы вообще?
— На дистанции бы выиграл. А в одном отдельном матче — не знаю, — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Кержаков выступал за петербургский клуб с 2001 по 2006 год, а потом с 2010-го по 2017-й. За годы, проведённые в «Зените», нападающий трижды становился чемпионом России, а также по одному разу выиграл Суперкубок и Кубок России.

Полное интервью с Александром Кержаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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