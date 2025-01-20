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Карло Анчелотти: думаю, критика к «Реалу» строже, чем к другим командам

Карло Анчелотти: думаю, критика к «Реалу» строже, чем к другим командам
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (4:1) рассказал, как относится к критике команды.

Испания — Примера . 20-й тур
19 января 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Силва – 1'     1:1 Мбаппе – 18'     2:1 Диас – 33'     3:1 Мбаппе – 36'     4:1 Родриго – 57'    
Удаления: нет / Рамирес – 64'

«Мы способны сохранять равновесие как в хорошие моменты, так и в трудные времена. Думаю, критика к «Реалу» строже, чем к другим командам, да. Есть разная критика: есть просто замечания, а есть освистывания — это критика, которая ранит. Это значит, что болельщики недовольны, но это мотивирует. Это как сигнал тревоги», — приводит слова Анчелотти AS.

После 20 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 46 очков.

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