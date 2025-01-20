Карло Анчелотти: думаю, критика к «Реалу» строже, чем к другим командам

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (4:1) рассказал, как относится к критике команды.

«Мы способны сохранять равновесие как в хорошие моменты, так и в трудные времена. Думаю, критика к «Реалу» строже, чем к другим командам, да. Есть разная критика: есть просто замечания, а есть освистывания — это критика, которая ранит. Это значит, что болельщики недовольны, но это мотивирует. Это как сигнал тревоги», — приводит слова Анчелотти AS.

После 20 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 46 очков.

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