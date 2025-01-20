Карло Анчелотти: думаю, критика к «Реалу» строже, чем к другим командам
Поделиться
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (4:1) рассказал, как относится к критике команды.
Испания — Примера . 20-й тур
19 января 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Силва – 1' 1:1 Мбаппе – 18' 2:1 Диас – 33' 3:1 Мбаппе – 36' 4:1 Родриго – 57'
Удаления: нет / Рамирес – 64'
«Мы способны сохранять равновесие как в хорошие моменты, так и в трудные времена. Думаю, критика к «Реалу» строже, чем к другим командам, да. Есть разная критика: есть просто замечания, а есть освистывания — это критика, которая ранит. Это значит, что болельщики недовольны, но это мотивирует. Это как сигнал тревоги», — приводит слова Анчелотти AS.
После 20 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 46 очков.
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
Комментарии
- 20 января 2025
-
04:49
-
04:19
-
03:54
-
03:27
-
03:12
-
02:40
-
02:25
-
02:05
-
01:52
-
01:39
-
01:15
-
00:57
-
00:49
-
00:43
-
00:39
-
00:30
-
00:29
-
00:15
-
00:12
- 19 января 2025
-
23:53
-
23:42
-
23:35
-
23:16
-
23:13
-
23:06
-
22:40
-
22:32
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
21:56
-
21:56
-
21:54
-
21:52
-
21:47