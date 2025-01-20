В «Наполи» назвали причину продажи Кварацхелии в «ПСЖ»

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментровал переход грузинского вингера Хвичи Кварацхелии из неаполитанского клуба в «ПСЖ».

«Тренер отлично подготовил команду, поэтому мы были готовы к такому развитию событий. Все понимают, что из клуба ушёл важный футболист. Хвича сам обратился к нам с просьбой его продать. Большие футболисты приходят и уходят, а мы продолжаем работать», — приводит слова Манны Sky Sport Italia.

Грузинский футболист перешёл в парижский клуб из «Наполи», за который он выступал с 2022 года. В СМИ появлялась информация, что французский гранд приобрёл Кварацхелию за € 70 млн, не считая бонусов.

Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»: