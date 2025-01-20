Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Наполи» назвали причину продажи Кварацхелии в «ПСЖ»

В «Наполи» назвали причину продажи Кварацхелии в «ПСЖ»
Комментарии

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментровал переход грузинского вингера Хвичи Кварацхелии из неаполитанского клуба в «ПСЖ».

«Тренер отлично подготовил команду, поэтому мы были готовы к такому развитию событий. Все понимают, что из клуба ушёл важный футболист. Хвича сам обратился к нам с просьбой его продать. Большие футболисты приходят и уходят, а мы продолжаем работать», — приводит слова Манны Sky Sport Italia.

Грузинский футболист перешёл в парижский клуб из «Наполи», за который он выступал с 2022 года. В СМИ появлялась информация, что французский гранд приобрёл Кварацхелию за € 70 млн, не считая бонусов.

Материалы по теме
Сёмин: понимал, что с уходом Кварацхелии «Локо» потеряет большие деньги

Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android