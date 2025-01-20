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Гвардиола повторил достижение Венгера в АПЛ и в шаге от уникального рекорда Фергюсона

«Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич» в выездном матче 22-го тура АПЛ – 6:0. Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола провёл свою 13-ю игру в АПЛ, в которой его команда забила шесть или более голов, сообщает Squawka.

Испанец сравнялся по этому показателю с бывшим тренером «Арсенала» Арсеном Венгером. Больше только у сэра Алекса Фергюсона, у которого 14 таких матчей с «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» идёт четвёртым в таблице АПЛ и 22-м в Лиге чемпионов. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.

Напомним, во вчерашнем матче за «Манчестер Сити» отличились Фил Фоден (дубль), Матео Ковачич, Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макэйти.

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