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Гвардиола повторил достижение Венгера в АПЛ и в шаге от уникального рекорда Фергюсона

Гвардиола повторил достижение Венгера в АПЛ и в шаге от уникального рекорда Фергюсона
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«Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич» в выездном матче 22-го тура АПЛ – 6:0. Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола провёл свою 13-ю игру в АПЛ, в которой его команда забила шесть или более голов, сообщает Squawka.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 6
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Фоден – 27'     0:2 Ковачич – 30'     0:3 Фоден – 42'     0:4 Доку – 49'     0:5 Холанд – 57'     0:6 Макэйти – 69'    

Испанец сравнялся по этому показателю с бывшим тренером «Арсенала» Арсеном Венгером. Больше только у сэра Алекса Фергюсона, у которого 14 таких матчей с «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» идёт четвёртым в таблице АПЛ и 22-м в Лиге чемпионов. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.

Напомним, во вчерашнем матче за «Манчестер Сити» отличились Фил Фоден (дубль), Матео Ковачич, Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макэйти.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

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