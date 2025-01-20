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Гави — хавбеку «Хетафе» Сантьяго: кто ты, кто ты такой? Ты ужасен, приди в сознание

Гави — хавбеку «Хетафе» Сантьяго: кто ты, кто ты такой? Ты ужасен, приди в сознание
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У полузащитника «Барселоны» Гави произошёл словесный конфликт с хавбеком «Хетафе» Йеллу Сантьяго во время выездного матча 20-го тура Ла Лиги (1:1), сообщает Marca.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кунде – 9'     1:1 Арамбарри – 34'    

Сантьяго вышел на поле на 49-й минуте, а через пять минут уже получил жёлтую карточку за споры с рефери.

Это произошло после того, как Гави обратился к хавбеку со следующими словами: «Кто ты, кто ты такой? Ты ужасен, приди в себя», — цитирует игрока источник.

На 66-й минуте Сантьяго покинул поле после обратной замены.

После 20 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 39 очков и занимает третье место. «Хетафе» заработал 20 очков и располагается на 16-й строчке.

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