Пирс Морган грубо обратился к Артете после упущенной победы «Арсенала» с «Астон Виллой»
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Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал ничью команды в матче с «Астон Виллой» (2:2).
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Мартинелли – 35' 2:0 Хаверц – 55' 2:1 Тилеманс – 60' 2:2 Уоткинс – 68'
«Дерьмо. Абсолютное дерьмо. Выигрывать 2:0 и всё испортить. Неужели наши игроки не хотят выиграть лигу?
Получи свою чековую книгу сейчас, Артета, или просто подари «Ливерпулю» трофей АПЛ», – написал Морган на своей странице в Х.
Напомним, на данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. В матче с «Астон Виллой» подопечные Артеты не смогли победить соперника, ведя по ходу встречи со счётом 2:0.
В следующем матче АПЛ «Арсенал» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном».
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