Пирс Морган грубо обратился к Артете после упущенной победы «Арсенала» с «Астон Виллой»

Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал ничью команды в матче с «Астон Виллой» (2:2).

«Дерьмо. Абсолютное дерьмо. Выигрывать 2:0 и всё испортить. Неужели наши игроки не хотят выиграть лигу?

Получи свою чековую книгу сейчас, Артета, или просто подари «Ливерпулю» трофей АПЛ», – написал Морган на своей странице в Х.

Напомним, на данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. В матче с «Астон Виллой» подопечные Артеты не смогли победить соперника, ведя по ходу встречи со счётом 2:0.

В следующем матче АПЛ «Арсенал» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном».

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