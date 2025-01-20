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Пирс Морган грубо обратился к Артете после упущенной победы «Арсенала» с «Астон Виллой»

Пирс Морган грубо обратился к Артете после упущенной победы «Арсенала» с «Астон Виллой»
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Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал ничью команды в матче с «Астон Виллой» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Мартинелли – 35'     2:0 Хаверц – 55'     2:1 Тилеманс – 60'     2:2 Уоткинс – 68'    

«Дерьмо. Абсолютное дерьмо. Выигрывать 2:0 и всё испортить. Неужели наши игроки не хотят выиграть лигу?

Получи свою чековую книгу сейчас, Артета, или просто подари «Ливерпулю» трофей АПЛ», – написал Морган на своей странице в Х.

Напомним, на данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. В матче с «Астон Виллой» подопечные Артеты не смогли победить соперника, ведя по ходу встречи со счётом 2:0.

В следующем матче АПЛ «Арсенал» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном».

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