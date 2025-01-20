Гвардиола высказался об игре Фодена в матче с «Ипсвичем». На счету англичанина — «2+1»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру полузащитника «горожан» Филипа Фодена в матче 22-го тура АПЛ с «Ипсвичем». Встреча завершилась победой «Сити» со счётом 6:0.

«Мы много раз разговаривали в прошлом месяце, и он был совсем не таким, каким приехал в начале сезона. У него было несколько проблем, но люди есть люди, и иногда случаются неудачи, и это нормально. Но мы очень рады, что он снова счастлив и получает удовольствие от игры, это действительно хорошо для всех нас», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, Фоден в этом матче оформил дубль в ворота «Ипсвича» и сделал результативную передачу.

По итогам 22 туров «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.