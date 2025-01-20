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Гвардиола высказался об игре Фодена в матче с «Ипсвичем». На счету англичанина — «2+1»

Гвардиола высказался об игре Фодена в матче с «Ипсвичем». На счету англичанина — «2+1»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру полузащитника «горожан» Филипа Фодена в матче 22-го тура АПЛ с «Ипсвичем». Встреча завершилась победой «Сити» со счётом 6:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 6
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Фоден – 27'     0:2 Ковачич – 30'     0:3 Фоден – 42'     0:4 Доку – 49'     0:5 Холанд – 57'     0:6 Макэйти – 69'    

«Мы много раз разговаривали в прошлом месяце, и он был совсем не таким, каким приехал в начале сезона. У него было несколько проблем, но люди есть люди, и иногда случаются неудачи, и это нормально. Но мы очень рады, что он снова счастлив и получает удовольствие от игры, это действительно хорошо для всех нас», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, Фоден в этом матче оформил дубль в ворота «Ипсвича» и сделал результативную передачу.
По итогам 22 туров «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

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