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Карло Анчелотти назвал пять лучших футболистов, которых когда-либо тренировал

Карло Анчелотти назвал пять лучших футболистов, которых когда-либо тренировал
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал пятёрку лучших игроков, которых ему пришлось тренировать.

«Лучшие футболисты, которых я тренировал? Я назову Роналдо Назарио, Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича, Карима Бензема и Винисиуса Жуниора», – приводит слова Анчелотти Give me Sport.

Карло Анчелотти является главным тренером мадридского «Реала» с июля 2021 года. Ранее он возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 год.

Ранее источники сообщали, что в руководстве «Реала» растут сомнения относительно будущего итальянского специалиста на посту главного тренера «сливочных».

За свою тренерскую карьеру Анчелотти работал в целом ряде топовых европейских клубов.

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