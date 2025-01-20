Карло Анчелотти назвал пять лучших футболистов, которых когда-либо тренировал

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал пятёрку лучших игроков, которых ему пришлось тренировать.
«Лучшие футболисты, которых я тренировал? Я назову Роналдо Назарио, Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича, Карима Бензема и Винисиуса Жуниора», – приводит слова Анчелотти Give me Sport.
Карло Анчелотти является главным тренером мадридского «Реала» с июля 2021 года. Ранее он возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 год.
Ранее источники сообщали, что в руководстве «Реала» растут сомнения относительно будущего итальянского специалиста на посту главного тренера «сливочных».
За свою тренерскую карьеру Анчелотти работал в целом ряде топовых европейских клубов.
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