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Юран назвал фаворита итальянской Серии А в текущем сезоне

Юран назвал фаворита итальянской Серии А в текущем сезоне
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Известный тренер, а также бывший российский футболист Сергей Юран рассказал, кого считает фаворитами чемпионата Италии сезона-2024/2025.

«Мне кажется, что «Наполи» и «Интер» разыграют чемпионство. «Аталанта» идёт неплохо в этом сезоне, но мне кажется, что больше шансов будет всё-таки у «Наполи» и «Интера». По уровню футболистов они чуть повыше», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, турнирную таблицу Серии А возглавляет «Наполи», набравший 50 очков в 21 матче. На три очка меньше имеет миланский «Интер», однако у них есть игра в запасе. Тройку лидеров замыкает «Аталанта», в активе которой после 21 игры 43 очка.

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