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Рубен Аморим: я не буду менять своё видение игры. Игроки и фаны будут страдать

Рубен Аморим: я не буду менять своё видение игры. Игроки и фаны будут страдать
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения от «Брайтона» (1:3) высказался о возможной смене игровой концепции.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Минте – 5'     1:1 Фернандеш – 23'     1:2 Митома – 60'     1:3 Рюттер – 76'    

«Что касается меня, то ясно, что я не собираюсь менять своё видение игры. Я это очень чётко осознаю. Игроки будут страдать, и болельщики будут страдать. Мне очень жаль, но у меня есть только один способ делать вещи. Нам нужно пережить этот момент, и всем понятно, что мы будем делать.

Я объяснил эту ситуацию. Я буду играть так, как играю, потому что такова была идея с самого начала. Я был очень откровенен во всём, с болельщиками, с правлением и со всеми. Они знали, чего от меня ждать. Но это не главное, недопустимо проигрывать столько игр. В пяти матчах дома проиграть четыре и выиграть один – это очень тяжело для любого клуба. Нам нужно совершенствоваться», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

После 22 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков.

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