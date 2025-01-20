Абдукодир Хусанов стал игроком «Манчестер Сити» — Фабрицио Романо

Узбекский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов стал игроком «Манчестер Сити», сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, обнародовав фото Хусанова с презентации.

Фото: Соцсети Фабрицио Романо

Абдукодир будет выступать за «горожан» под 45-м номером. От «Ман Сити» пока официальных заявлений не было.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист подпишет контракт с английским грандом до лета 2029-го с опцией продления ещё на сезон. Сумма трансфера составляет € 40 млн плюс бонусы.

В нынешнем сезоне Хусанов сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 12 млн.

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