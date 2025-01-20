Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абдукодир Хусанов стал игроком «Манчестер Сити» — Фабрицио Романо

Абдукодир Хусанов стал игроком «Манчестер Сити» — Фабрицио Романо
Комментарии

Узбекский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов стал игроком «Манчестер Сити», сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, обнародовав фото Хусанова с презентации.

Фото: Соцсети Фабрицио Романо

Абдукодир будет выступать за «горожан» под 45-м номером. От «Ман Сити» пока официальных заявлений не было.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист подпишет контракт с английским грандом до лета 2029-го с опцией продления ещё на сезон. Сумма трансфера составляет € 40 млн плюс бонусы.

В нынешнем сезоне Хусанов сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 12 млн.

Сколько стоят молодые футболисты

Материалы по теме
Трансфер Хусанова в «Сити» — не сумасшествие. Статистика и факты об узбекистанце удивляют
Трансфер Хусанова в «Сити» — не сумасшествие. Статистика и факты об узбекистанце удивляют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android