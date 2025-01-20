Кержаков: завидую спартаковцам, которые могут обратиться за советом к Романцеву

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, с кем из легендарных тренеров хотел бы пообедать.

— В Томске вы приглашали тренеров на бокал вина после матчей. А если бы у вас была возможность пообедать с любым тренером, даже из тех, кого уже нет в живых, то кто бы это был?

— Юрий Андреевич Морозов.

— Что хотели бы обсудить?

— Я бы хотел, чтобы Юрий Андреевич рассказал мне всё, что знает как тренер. По-хорошему завидую спартаковцам: в любой момент те же Юран или Карпин могут спокойно обратиться за советом к Олегу Ивановичу Романцеву, о чём они сами рассказывали. А у меня такой возможности поговорить с Юрием Андреевичем нет.

Конечно, ещё хотел бы пообщаться с Валерием Васильевичем Лобановским. Но Морозов — человек, который дал мне дорогу в большую футбольную жизнь, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Полное интервью с Александром Кержаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Самые результативные легионеры РПЛ