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Кержаков: завидую спартаковцам, которые могут обратиться за советом к Романцеву

Кержаков: завидую спартаковцам, которые могут обратиться за советом к Романцеву
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, с кем из легендарных тренеров хотел бы пообедать.

— В Томске вы приглашали тренеров на бокал вина после матчей. А если бы у вас была возможность пообедать с любым тренером, даже из тех, кого уже нет в живых, то кто бы это был?
— Юрий Андреевич Морозов.

— Что хотели бы обсудить?
— Я бы хотел, чтобы Юрий Андреевич рассказал мне всё, что знает как тренер. По-хорошему завидую спартаковцам: в любой момент те же Юран или Карпин могут спокойно обратиться за советом к Олегу Ивановичу Романцеву, о чём они сами рассказывали. А у меня такой возможности поговорить с Юрием Андреевичем нет.

Конечно, ещё хотел бы пообщаться с Валерием Васильевичем Лобановским. Но Морозов — человек, который дал мне дорогу в большую футбольную жизнь, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Полное интервью с Александром Кержаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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