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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Аль-Иттихад» за € 50 млн

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Аль-Иттихад» за € 50 млн
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Нидерландский хавбек «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в саудовский «Аль-Иттихад», сообщает El Nacional.

По информации источника, саудовский клуб готов предложить за игрока € 50 млн. Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с этим трансфером, однако, несмотря на то что решение по переходу может быть принято в ближайшее время, нидерландец присоединится к «Аль-Иттихаду» не раньше, чем летом 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего де Йонга в € 45 млн. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне де Йонг провёл за «Барселону» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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