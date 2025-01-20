Мор объяснил, почему «Реалу» необходимо купить нового правого защитника

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал игру мадридского «Реала» в текущем сезоне и заявил, что «сливочным» необходимо усилить позицию правого защитника.

«Реалу» необходим правый защитник. Васкес в качестве замены Карвахалю был неплох — на одну игру выйти, но не более того. Да, он капитан. Но он носит повязку, так как просто долго находится в команде. В каждой игре из‑под него забивают. «Реалу» нужно срочно кого‑то покупать», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 20 туров мадридская команда занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании.