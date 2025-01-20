Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор объяснил, почему «Реалу» необходимо купить нового правого защитника

Мор объяснил, почему «Реалу» необходимо купить нового правого защитника
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал игру мадридского «Реала» в текущем сезоне и заявил, что «сливочным» необходимо усилить позицию правого защитника.

«Реалу» необходим правый защитник. Васкес в качестве замены Карвахалю был неплох — на одну игру выйти, но не более того. Да, он капитан. Но он носит повязку, так как просто долго находится в команде. В каждой игре из‑под него забивают. «Реалу» нужно срочно кого‑то покупать», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 20 туров мадридская команда занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании.

Материалы по теме
«Реал» пропустил самый быстрый гол за 13 лет. И начал мстить
«Реал» пропустил самый быстрый гол за 13 лет. И начал мстить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android