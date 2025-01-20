Александр Кержаков: трачу меньше 300 тысяч рублей в месяц и не чувствую себя ущербно

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков ответил на вопрос, какую сумму он тратит в месяц.

— Когда вы были игроком, много тратили?

— Очень много, но я никогда не считал. Даже не знал цен. Когда есть деньги — ты на них не смотришь.

— А сейчас сколько в месяц тратите? Тысяч 300?

— Сильно меньше, конечно. Я живу соразмерно карману. Жить по средствам ― вполне нормальная история. Не чувствую себя ущербно. Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда они у меня были в большом количестве. Я не ценил это. Лучше бы помогал нуждающимся ещё в большем объёме, чем тогда это делал, а не шиковал, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Александром Кержаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.