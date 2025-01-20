Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков: трачу меньше 300 тысяч рублей в месяц и не чувствую себя ущербно

Александр Кержаков: трачу меньше 300 тысяч рублей в месяц и не чувствую себя ущербно
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков ответил на вопрос, какую сумму он тратит в месяц.

— Когда вы были игроком, много тратили?
— Очень много, но я никогда не считал. Даже не знал цен. Когда есть деньги — ты на них не смотришь.

— А сейчас сколько в месяц тратите? Тысяч 300?
— Сильно меньше, конечно. Я живу соразмерно карману. Жить по средствам ― вполне нормальная история. Не чувствую себя ущербно. Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда они у меня были в большом количестве. Я не ценил это. Лучше бы помогал нуждающимся ещё в большем объёме, чем тогда это делал, а не шиковал, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Александром Кержаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Эксклюзив
Кержаков ― о голах Дзюбы: я спокойно ушёл и не продлевал карьеру ради каких-то рекордов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android