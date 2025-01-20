Кержаков: было бы здорово, если бы «Зенит» находил в клубе место игрокам прошлого

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков считает, что санкт-петербургскому клубу стоило бы уделять больше внимания игрокам прошлого.

— О Денисове. Он недавно жаловался, что в «Зените» не принимают воспитанников. Вы сами с таким сталкивались?

— Смотрите, сейчас в «Зените» из воспитанников работают Аршавин и Радимов. Я разговаривал с Гариком и понимаю, о чём он говорит. Было бы здорово, если бы клуб находил место тем игрокам «Зенита» прошлого, кто искренне хочет приносить пользу клубу сейчас. То поколение, о котором говорит Гарик, ― мы все искренне переживаем за «Зенит». Если бы все эти ребята смогли работать внутри, развивать его — могли бы внести что-то своё: душевное, страстное. Когда люди хотят работать и развивать клуб от чистого сердца и большой любви к нему, это, конечно, способствует улучшениям, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».