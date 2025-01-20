Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков ― об учёбе в интернате: жесточайшая дедовщина, людей ночью отправляли за насваем

Кержаков ― об учёбе в интернате: жесточайшая дедовщина, людей ночью отправляли за насваем
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков вспомнил о времени, проведённом в интернате.

— Акинфеев говорил, что вообще боялся в душ зайти и таскал сетку с мячами. А сейчас молодые вешают это на администраторов.
— 100% такое есть. Это и из академий идёт — например, есть академии, где за ребят, которые живут в интернате, стирают тренировочную форму. В 2001 году на одном из первых моих сборов с главной командой «Зенита» в Нидерландах мы были в таком восторге — там можно было сдавать форму в стирку! Сейчас ты просто сдаёшь вещи — и ни о чём не думаешь. А для меня тогда стирать вещи самому было единственным вариантом. Про мячи то же самое — тогда это даже не обсуждалось: молодые носили всё даже за врачами.

— А старшие не отправляли сгонять купить что-то?
— В «Зените» такого не было. В интернате бывало, но я там учился, когда дедовщина прекращалась.

— В интернате приходилось уметь постоять за себя?
— Мне повезло в этом смысле. Я жил в трёх интернатах. В первом пробыл всего полгода, но этот интернат не имел к спорту никакого отношения. Просто не было возможности меня расселить где-то ещё. Потом я жил в училище олимпийского резерва №2. Тогда учился в шестом классе, а самым младшим был 10-й класс — так что ко мне все относились как к ребёнку. Но я видел жесточайшую дедовщину: людей ночью отправляли на другой конец города за насваем. Уже в девятом классе я перешёл в училище олимпийского резерва №1 — там вся дедовщина сошла на нет, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
«Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами». А. Кержаков — о «Зените» и не только
Эксклюзив
«Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами». А. Кержаков — о «Зените» и не только
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android