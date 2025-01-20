Кержаков ― об учёбе в интернате: жесточайшая дедовщина, людей ночью отправляли за насваем

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков вспомнил о времени, проведённом в интернате.

— Акинфеев говорил, что вообще боялся в душ зайти и таскал сетку с мячами. А сейчас молодые вешают это на администраторов.

— 100% такое есть. Это и из академий идёт — например, есть академии, где за ребят, которые живут в интернате, стирают тренировочную форму. В 2001 году на одном из первых моих сборов с главной командой «Зенита» в Нидерландах мы были в таком восторге — там можно было сдавать форму в стирку! Сейчас ты просто сдаёшь вещи — и ни о чём не думаешь. А для меня тогда стирать вещи самому было единственным вариантом. Про мячи то же самое — тогда это даже не обсуждалось: молодые носили всё даже за врачами.

— А старшие не отправляли сгонять купить что-то?

— В «Зените» такого не было. В интернате бывало, но я там учился, когда дедовщина прекращалась.

— В интернате приходилось уметь постоять за себя?

— Мне повезло в этом смысле. Я жил в трёх интернатах. В первом пробыл всего полгода, но этот интернат не имел к спорту никакого отношения. Просто не было возможности меня расселить где-то ещё. Потом я жил в училище олимпийского резерва №2. Тогда учился в шестом классе, а самым младшим был 10-й класс — так что ко мне все относились как к ребёнку. Но я видел жесточайшую дедовщину: людей ночью отправляли на другой конец города за насваем. Уже в девятом классе я перешёл в училище олимпийского резерва №1 — там вся дедовщина сошла на нет, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».