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Александр Кержаков: хочу, чтобы все люди жили в мире

Александр Кержаков: хочу, чтобы все люди жили в мире
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, что мечтает о мире во всём мире. При этом экс-футболист признаёт, что это маловероятно.

— Нобелю вы говорили, что много-много лет на каждый Новый год просили и просите, чтобы не было войны.
— Всегда. И раньше, и особенно сейчас. Мне хочется, чтобы все люди жили в мире. Это моя мечта и желание. Скорее всего, это нереально. Но это моя идеальная картина мира.

— Есть надежда, что скоро всё изменится в лучшую сторону?
— Я с этой надеждой и живу на протяжении трёх последних лет, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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