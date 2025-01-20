Александр Кержаков: хочу, чтобы все люди жили в мире

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, что мечтает о мире во всём мире. При этом экс-футболист признаёт, что это маловероятно.
— Нобелю вы говорили, что много-много лет на каждый Новый год просили и просите, чтобы не было войны.
— Всегда. И раньше, и особенно сейчас. Мне хочется, чтобы все люди жили в мире. Это моя мечта и желание. Скорее всего, это нереально. Но это моя идеальная картина мира.
— Есть надежда, что скоро всё изменится в лучшую сторону?
— Я с этой надеждой и живу на протяжении трёх последних лет, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».