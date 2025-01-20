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Александр Кержаков объяснил, почему не вернулся в Россию сразу после отставки из «Кайрата»

Александр Кержаков объяснил, почему не вернулся в Россию сразу после отставки из «Кайрата»
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, экс главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков объяснил, почему не вернулся в Россию сразу после отставки из «Кайрата», который он покинул в начале сентября 2024 года.

— Прекрасно встретили Новый год семьями — с супругой и старшим сыном были у брата дома.

— Вы вернулись в Россию только на Новый год?
— После увольнения из «Кайрата» остались в Алма-Ате: сын пошёл там в школу, которую мы уже оплатили. Ему очень нравилось, да и школа довольно хорошего уровня. До первого полугодия мы остались там, а потом на несколько дней поехали в Дубай отдохнуть. Сейчас основательно вернулись в Россию, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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