Александр Кержаков раскрыл, клубы из каких стран приглашали его главным тренером

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, экс главный тренер «Пари НН» и «Кайрата» Александр Кержаков рассказал, из каких стран ему поступали предложения по работе.

«Были варианты: клубы из Узбекистана, Вьетнама и Индии. Не получилось по разным причинам», – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Последним местом работы Кержакова является «Кайрат». Казахстанский клуб российский специалист покинул в начале сентября прошлого года. Ранее Александр Кержаков работал в «Спартаке» из Суботицы, кипрской «Кармиотиссе» и «Томи». Тренерскую карьеру бывший нападающий «Зенита» и «Севильи» начал в 2018 году.