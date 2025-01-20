Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Сити» в матче с «Ипсвичем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу в матче 22-го тура АПЛ с «Ипсвичем». Встреча завершилась победой «Сити» со счётом 6:0.

«Всё было действительно хорошо. Мы были очень агрессивны, и с мячом мы были быстрее, мудрее в решениях, которые нам приходилось принимать. Самое важное сегодня — это результат по очевидным причинам, но также и то, что они поняли, что мы собой представляем.

Мы поняли, что можем конкурировать и быть командой, которой нравится делать то, что мы любим делать. Надеюсь, игроки это почувствуют. В последнее время мы много говорили о том, чего нам не хватает. Особенно нам не хватало многих игроков.

Рубен (Диаш) в команде — это очень важно. Фил (Фоден) не был здесь первые два или три месяца. Когда он улыбается каждый день, каждая игра — это два или три гола. Кевина не было в прошлом сезоне, но сейчас он играет на том уровне, на котором мы знаем, что он исключительный игрок, каким Кевин и является. Шаг за шагом, надеюсь, больше игроков смогут вернуться, мы сможем быть более последовательными и чаще показывать такие результаты, потому что пока в этом сезоне мы этого не делали», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба на официальном сайте.