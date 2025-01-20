Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Сити» в матче с «Ипсвичем»

Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Сити» в матче с «Ипсвичем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу в матче 22-го тура АПЛ с «Ипсвичем». Встреча завершилась победой «Сити» со счётом 6:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 6
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Фоден – 27'     0:2 Ковачич – 30'     0:3 Фоден – 42'     0:4 Доку – 49'     0:5 Холанд – 57'     0:6 Макэйти – 69'    

«Всё было действительно хорошо. Мы были очень агрессивны, и с мячом мы были быстрее, мудрее в решениях, которые нам приходилось принимать. Самое важное сегодня — это результат по очевидным причинам, но также и то, что они поняли, что мы собой представляем.

Мы поняли, что можем конкурировать и быть командой, которой нравится делать то, что мы любим делать. Надеюсь, игроки это почувствуют. В последнее время мы много говорили о том, чего нам не хватает. Особенно нам не хватало многих игроков.

Рубен (Диаш) в команде — это очень важно. Фил (Фоден) не был здесь первые два или три месяца. Когда он улыбается каждый день, каждая игра — это два или три гола. Кевина не было в прошлом сезоне, но сейчас он играет на том уровне, на котором мы знаем, что он исключительный игрок, каким Кевин и является. Шаг за шагом, надеюсь, больше игроков смогут вернуться, мы сможем быть более последовательными и чаще показывать такие результаты, потому что пока в этом сезоне мы этого не делали», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба на официальном сайте.

Материалы по теме
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола оценил вероятность продления контракта с Де Брёйне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android